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İtalyan iş insanından türk sanayisine övgü

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.12.2022 12:09
İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Katia Da Ros, A Haber'e konuştu. Yerli ve mili otomobil TOGG'un, Türkiye'nin gelişmiş sanayisinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. TOGG'un modern ve başarılı bir proje olduğunun altını çizdi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın detayları aktardı.
İtalyan iş insanından türk sanayisine övgü
İtalyan iş insanından türk sanayisine övgü
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