İtalyan iş insanından türk sanayisine övgü

İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Katia Da Ros, A Haber'e konuştu. Yerli ve mili otomobil TOGG'un, Türkiye'nin gelişmiş sanayisinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. TOGG'un modern ve başarılı bir proje olduğunun altını çizdi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın detayları aktardı.