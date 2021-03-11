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İstihdamda pandemi öncesi yakalandı

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Giriş: 11.03.2021 09:51
Güncelleme:11.03.2021 10:08
İşsizlik rakamları 26 ayın en düşük seviyesine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı Ocak'ta 822 bin kişi arttı. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem anlattı. İşsizlik rakamları 26 ayın en düşük seviyesine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı Ocak'ta 822 bin kişi arttı. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem anlattı.
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İstihdamda pandemi öncesi yakalandı
İstihdamda pandemi öncesi yakalandı
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