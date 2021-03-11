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İstihdamda pandemi öncesi yakalandı
İşsizlik rakamları 26 ayın en düşük seviyesine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı Ocak'ta 822 bin kişi arttı. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem anlattı. İşsizlik rakamları 26 ayın en düşük seviyesine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı Ocak'ta 822 bin kişi arttı. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem anlattı.