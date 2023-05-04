İşte petrol müjdesinin geldiği Gabar

Şırnak Gabar Dağı'nda yeni petrol rezervi keşfedilen ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verilen kuyuda çalışmalar devam ediyor. Peki bölgede yeni arama çalışmaları yapılıyor mu? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

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