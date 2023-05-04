04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İşte petrol müjdesinin geldiği Gabar

İşte petrol müjdesinin geldiği Gabar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2023 10:53
Şırnak Gabar Dağı'nda yeni petrol rezervi keşfedilen ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verilen kuyuda çalışmalar devam ediyor. Peki bölgede yeni arama çalışmaları yapılıyor mu? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2023 yılı 2. Enflasyon Raporu
2023 yılı 2. Enflasyon Raporu
İşte petrol müjdesinin geldiği Gabar
İşte petrol müjdesinin geldiği Gabar
4 aylık zamlar belli oldu!
4 aylık zamlar belli oldu!
Motorine 1 lira 30 kuruş indirim
Motorine 1 lira 30 kuruş indirim
Emekli ve memura ek zam müjdesi!
Emekli ve memura ek zam müjdesi!
Temmuzda maaş zam oranı ne olacak?
Temmuzda maaş zam oranı ne olacak?
A Haber’de çarpıcı sözler: Türkiye yakında...
A Haber'de çarpıcı sözler: Türkiye yakında...
Faturalarda “Cumhurbaşkanlığı” detayı
Faturalarda “Cumhurbaşkanlığı” detayı
Doğum borçlanması ile emeklilik
Doğum borçlanması ile emeklilik
Çiftçiye erken emeklilik müjdesi! Milyonlarca çiftçi için yeni emeklilik reformu geliyor
Çiftçiye erken emeklilik müjdesi! Milyonlarca çiftçi için yeni emeklilik reformu geliyor
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Faturada ne yazacak?
Faturada ne yazacak?
Daha Fazla Video Göster