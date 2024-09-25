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İşte otomobilin alt geçide düşme anı! İzmir Konak'ta feci kaza

İşte otomobilin alt geçide düşme anı! İzmir Konak'ta feci kaza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 13:51
İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Otomobil düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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