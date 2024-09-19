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İşte MB’nin faiz kararına borsa, döviz ve altını tepkisi

İşte MB’nin faiz kararına borsa, döviz ve altını tepkisi

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 15:51
Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi ve yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Karar piyasaları nasıl etkilediğini A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş anlattı.
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