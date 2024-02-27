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İşte KAAN'ın sesi! Milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntüsü paylaşıldı

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Giriş: 27.02.2024 13:21
Milli muharip uçak KAAN dün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında da manşetlerde yer alırken, TUSAŞ KAAN'ın yeni görüntülerini paylaştı.
Milli muharip uçak KAAN’ın yeni görüntüsü paylaşıldı
Milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntüsü paylaşıldı
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