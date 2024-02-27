27 Şubat 2024, Salı
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İşte KAAN'ın sesi! Milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntüsü paylaşıldı
Milli muharip uçak KAAN dün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında da manşetlerde yer alırken, TUSAŞ KAAN'ın yeni görüntülerini paylaştı.