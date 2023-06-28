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İşte ekonominin yol haritası

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Giriş: 28.06.2023 09:44
Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program için mesai başladı. Ekonomide üç yıllık yol haritasının detayları netleşmeye başladı. Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek. Fahiş fiyat ve maliyetler düşürülecek. Çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak.
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