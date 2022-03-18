İşte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hikayesi

Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı en büyük projelerden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Yıllarca feribot ulaşımıyla yapılan yolculuklar, köprünün açılmasıyla 6 dakikaya düşecek. İşte simgelerin köprüsüyle gelen değişimin hikayesi…