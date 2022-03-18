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İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hikayesi

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Giriş: 18.03.2022 15:40
Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı en büyük projelerden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Yıllarca feribot ulaşımıyla yapılan yolculuklar, köprünün açılmasıyla 6 dakikaya düşecek. İşte simgelerin köprüsüyle gelen değişimin hikayesi…
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