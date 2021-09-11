11 Eylül 2021, Cumartesi
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İstavritin kilosu 5 liraya düştü! Vatandaş kasayla almaya başladı
Karadeniz'de bolca yakalanan istavritin fiyatı düşerken vatandaşlar da kasalarla alıp balıkları depolamaya başladı. Balıkçı Necmettin Duman, “İstavrit 5 TL olunca müşteri kasayla alıyor. Alıp dolaplarına koyuyorlar. Tahmin ediyorum ki Türkiye’nin hiçbir yerinde şu an 5 TL’ye balık satılmıyordur" dedi.