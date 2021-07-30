İstanbul’un meşhur sosyete pazarı! Elbiseler, takılar ve ayakkabılar…

A Haber ekipleri İstanbul'daki meşhur Ortaköy Ulus pazarına gitti. Bu pazarın bir diğer ismi de sosyete pazarı. Pazar, birbirinden güzel ürünleriyle mağazalarla yarışıyor. Pazarda en dikkat çeken tezgahlar ise elbise tezgahları. hepsi cıvıl cıvıl, hepsi birbirinden renkli. Takı tezgahları da pazarda yoğun ilgi görüyor. Perşembe günleri kurulan pazar hem modayı kaçırmak istemeyen hem de fiyatı mağazaların altında olsun diyen müşterilerini bekliyor.

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