01 Şubat 2023, Çarşamba
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İstanbul'un 21 ilçesinde konut aidatı yüzde 100 arttı! İşte en yüksek aidat talep eden ilçeler
Ev sahipleri ve kiracılar için büyük giderlerden biri olan aidatlar, İstanbul'un 21 ilçesinde yüzde 100'ün üzerinde arttı. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı.Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.