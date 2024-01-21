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İstanbul’daki havalimanlarından yolcu rekoru! Yüzde 19 artış sağlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 18:33
İstanbul havalimanlarında yolcu rekoru kırıldı. Geçen yıl toplam 113 milyon 266 bin 985 kişi seyahat ederken İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı önceki yıla oranla yüzde 19 artmış oldu.
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Yolcu rekoru! Yüzde 19 artış sağlandı
Yolcu rekoru! Yüzde 19 artış sağlandı
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