İstanbul’daki havalimanlarından yolcu rekoru! Yüzde 19 artış sağlandı

İstanbul havalimanlarında yolcu rekoru kırıldı. Geçen yıl toplam 113 milyon 266 bin 985 kişi seyahat ederken İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı önceki yıla oranla yüzde 19 artmış oldu.

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