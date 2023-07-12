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İstanbul'da taksiciler, tarifelerine yüzde 100 zam istedi

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Giriş: 12.07.2023 11:08
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, hizmet veremeyecek duruma geldiklerini savunarak, taksi tarifesinde yüzde 100 zam yapılmasını talep etti. Asgari ücrete yapılan, memur ve emekli maaşlarında yapılacak olan iyileştirmelere rağmen, birçok hizmet sektöründe dolaylı yollarla maliyetler bahane edilerek ya yeni zamlar hayata geçirildi, ya da zam taleplerinde bulunuldu.
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Taksiciler yüzde 100 zam istedi
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