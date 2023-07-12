12 Temmuz 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da taksiciler, tarifelerine yüzde 100 zam istedi
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, hizmet veremeyecek duruma geldiklerini savunarak, taksi tarifesinde yüzde 100 zam yapılmasını talep etti. Asgari ücrete yapılan, memur ve emekli maaşlarında yapılacak olan iyileştirmelere rağmen, birçok hizmet sektöründe dolaylı yollarla maliyetler bahane edilerek ya yeni zamlar hayata geçirildi, ya da zam taleplerinde bulunuldu.