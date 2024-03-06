İstanbul'da Ramazan ayı boyunca bazı zincir marketlerde kırmızı etin fiyatı sabitlendi

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, ESK ile yapmış oldukları protokol ile ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

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