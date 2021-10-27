27 Ekim 2021, Çarşamba
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İstanbul'da konut fiyatlarında fahiş artış! Kötü durumdaki evler yüksek fiyata kiralanıyor
İstanbul'un gözde semtlerinde oturulmayacak durumdaki bazı evler bile fahiş fiyatlara kiralanıyor. Peki bu kira artışlarının nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı. Gayrimenkul Uzmanı Paşa Eskici konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.