27 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İstanbul'da konut fiyatlarında fahiş artış! Kötü durumdaki evler yüksek fiyata kiralanıyor

İstanbul'da konut fiyatlarında fahiş artış! Kötü durumdaki evler yüksek fiyata kiralanıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.10.2021 14:06
İstanbul'un gözde semtlerinde oturulmayacak durumdaki bazı evler bile fahiş fiyatlara kiralanıyor. Peki bu kira artışlarının nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı. Gayrimenkul Uzmanı Paşa Eskici konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
İstanbul’da konut fiyatlarında fahiş artış!
İstanbul'da konut fiyatlarında fahiş artış!
Zincir marketler sözlü savunma verecek!
Zincir marketler sözlü savunma verecek!
Çifte emeklilik fırsatı! İşte şartlar...
Çifte emeklilik fırsatı! İşte şartlar...
2022 yol haritasında ne var?
2022 yol haritasında ne var?
Son dakika altın fiyatları
Son dakika altın fiyatları
Finlandiya’ya 30 bin işçi alınacak! İşte alım şartları...
Finlandiya’ya 30 bin işçi alınacak! İşte alım şartları...
Avrupa’da otomotiv sektöründe otomotiv krizi!
Avrupa’da otomotiv sektöründe otomotiv krizi!
Yüzen saraylar Türk koylarında!
Yüzen saraylar Türk koylarında!
Avrupa’da enerji krizi! Ne kadar zam olacak?
Avrupa'da enerji krizi! Ne kadar zam olacak?
Zincir marketlerin sözlü savunma verecek
Zincir marketlerin sözlü savunma verecek
Akaryakıtta eşel mobil sistemi sürecek
Akaryakıtta eşel mobil sistemi sürecek
Daha Fazla Video Göster