İstanbul'da kira fiyatları | Megakent İstanbul'da artışa geçen kira fiyatları vatandaşları oldukça düşündürüyor. En yüksek kira artışı Beykoz'da, en düşük kira artışı ise Bayrampaşa'da gözlemlendi. Kiralık konutlarda en pahalı semt Sarıyer olurken, en ucuz semt ise Sultanbeyli oldu. İşte kira fiyatlarının en fazla arttığı ilçeler ile satılık tarafta m2 fiyatlarının en fazla yükseldiği iller.