03 Ağustos 2022, Çarşamba
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İstanbul'da kira fiyatları düşecek mi? Semtlere göre kira ortalaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini duyurmasının ardından akıllara son dönemde ciddi şikayet konusu olan "kiralar düşecek mi? sorusunu getirdi. Peki megakentte kiralar ne durumda? Bundan sonraki süreçte düşüş söz konusu olacak mı? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.