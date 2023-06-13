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İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları! Başakşehir’de 426 konutun temeli atıldı

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 15:45
İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.  Başakşehir'de yeni konutların temeli atıldı. Notları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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