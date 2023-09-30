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İstanbul’da karavan rüzgarı! Minimal hayat isteyenlerin tercihi

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 17:21
İstanbul fuar merkezi kapılarını karavanseverler için açtı. Çeşit çeşit karavanların sergilendiği fuar, minimal bir hayat isteyenlerin akınına uğruyor.
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