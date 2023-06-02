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İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor

A Haber
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Giriş: 02.06.2023 11:33
Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan  "Yarısı Bizden" kampanyasının başvuru süreci sonlandı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ kampanyanyada gelinen noktayı anlattı.
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