İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan "Yarısı Bizden" kampanyasının başvuru süreci sonlandı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ kampanyanyada gelinen noktayı anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN