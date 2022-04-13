13 Nisan 2022, Çarşamba
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İstanbul’da bazı semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü! Pazarcılar: Daha fazla düşecek
İstanbul’da semt pazarlarında fiyatlar geçen haftaya kıyasla hemen hemen yarı yarıya indi. Pazarcılar gelecek haftalarda havanın ısınmasıyla birlikte sebzelerin çoğalacağını ve fiyatların daha fazla düşeceğini söyledi.