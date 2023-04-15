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İstanbul'a "Finans Merkezi" olmak çok yakışacak! Dev projenin fikir temelinde Berat Albayrak imzası

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Giriş: 15.04.2023 06:59
Ekonomi dünyasının merakla ve heyecanla beklediği İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı 17 Nisan günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle birlikte hizmete alınacak. Tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi; göz kamaştıran mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla İstanbul ve Türkiye’nin yüz akı olacak. Projede bankaları etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi’nde yer alması bekleniyor. 2020 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak alanındaki derin vizyonuyla birlikte önümüzdeki günlerde hizmete alınacak tesisin kurulumu konusunda adeta düşünce temellerini atarken bu önemli projenin yapılmasına giden yolda kritik rol üstlenmişti. Albayrak 2020 yılında yaptığı paylaşımda "İstanbul’a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak." ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Albayrak döneminde yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak o dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı..
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