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İstanbul Havalimanı'ndan tarihi rekor

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Giriş: 14.06.2023 11:09
İstanbul Havalimanı 11 Haziran günü 1684 iniş ve kalkış ile tüm zamanların en yüksek uçuş rekoruna imza attı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
İstanbul Havalimanından tarihi rekor
İstanbul Havalimanından tarihi rekor
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