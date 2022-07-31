31 Temmuz 2022, Pazar
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İstanbul Havalimanı dünyaya örnek oldu | İstanbul'da yolcu valizine 16 dakikada ulaşıyor
İstanbul Havalimanı Check-in süresinde dünya lideri. Birçok ülkede bagaj kaosu yaşanırken uçak yolcusu, ,İstanbul’da 16 dakikada valizine ulaşabiliyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.