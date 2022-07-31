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İstanbul Havalimanı dünyaya örnek oldu | İstanbul'da yolcu valizine 16 dakikada ulaşıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2022 12:04
İstanbul Havalimanı Check-in süresinde dünya lideri. Birçok ülkede bagaj kaosu yaşanırken uçak yolcusu, ,İstanbul’da 16 dakikada valizine ulaşabiliyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
İstanbul Havalimanı dünyaya örnek oldu
İstanbul Havalimanı dünyaya örnek oldu
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