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İstanbul Havalimanı Avrupa'yı tahtından etti

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Giriş: 10.11.2023 09:43
Türkiye'nin dev projesi İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesine oturdu. Mega kentin gözdesi, 30 Ekim-5 Kasım tarihlerinde günlük ortalama 1283 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı Avrupa’yı tahtından etti
İstanbul Havalimanı Avrupa'yı tahtından etti
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