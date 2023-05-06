İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğine büyük vizyon sahibi Türkiye yolunda atılan adımlar meyvesini veriyor. O dev projelerden biri olan ve Türkiye’yi şaha kaldıran İstanbul Havalimanı, Avrupa’yı tahtından etti. 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1446 uçuşla İstanbul Havalimanı birinci sırada yer alırken Türk Hava Yolları ise günlük ortalama 1521 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında üçüncü sırada imzasını attı.