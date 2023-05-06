06 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2023 22:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğine büyük vizyon sahibi Türkiye yolunda atılan adımlar meyvesini veriyor. O dev projelerden biri olan ve Türkiye’yi şaha kaldıran İstanbul Havalimanı, Avrupa’yı tahtından etti. 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1446 uçuşla İstanbul Havalimanı birinci sırada yer alırken Türk Hava Yolları ise günlük ortalama 1521 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında üçüncü sırada imzasını attı.
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğunu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğunu
Müjde geldi! 5 yıl erken emeklilik
Müjde geldi! 5 yıl erken emeklilik
Tarımsal sulamada milat!
Tarımsal sulamada milat!
Pompada peş peşe indirim! İşte fiyatlar
Pompada peş peşe indirim! İşte fiyatlar
ABD’de kriz! 186 banka iflasın eşiğinde
ABD’de kriz! 186 banka iflasın eşiğinde
Kamu işçi maaşları ne kadar olacak?
Kamu işçi maaşları ne kadar olacak?
70 milyar dolarlık müjde!
70 milyar dolarlık müjde!
O ilimizde altın rezervi keşfedildi
O ilimizde altın rezervi keşfedildi
Temmuzda maaşlara zam mesajı
Temmuzda maaşlara zam mesajı
İşte tarihi keşfin anlamı!
İşte tarihi keşfin anlamı!
Ekonominin kalbi burada atıyor!
Ekonominin kalbi burada atıyor!
2023 yılı 2. Enflasyon Raporu
2023 yılı 2. Enflasyon Raporu
Daha Fazla Video Göster