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İstanbul-Ankara arasına dev proje! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: SHT ile 80 dakika

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Giriş: 20.12.2023 11:03
Meclis'te yapılan projeler hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasına yapılacak 'Süper Hızlı Tren' (SHT) projesi ile iki il arasındaki sürenin 80 dakikaya ineceğini söyledi.
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