İstanbul-Ankara arasına dev proje! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: SHT ile 80 dakika

Meclis'te yapılan projeler hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasına yapılacak 'Süper Hızlı Tren' (SHT) projesi ile iki il arasındaki sürenin 80 dakikaya ineceğini söyledi.