İşsize 2.862 lira maaş! Yeni sistem ile neler değişti? Son 3 yılda...

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem işsizlik maaşındaki son gelişmeleri köşesinde kaleme aldı. İşsizlik maaşındaki alt ve üst sınırların detaylarını açıklayan Faruk Erdem, 1 Temmuz itibarıyla alınan fesih yasağına da değindi. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yeni düzenleme ile işsizlere ödenecek maaşın detaylarını aktardı.

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