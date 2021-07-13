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İşsize 2.862 lira maaş! Yeni sistem ile neler değişti? Son 3 yılda...

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Giriş: 13.07.2021 10:48
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem işsizlik maaşındaki son gelişmeleri köşesinde kaleme aldı. İşsizlik maaşındaki alt ve üst sınırların detaylarını açıklayan Faruk Erdem, 1 Temmuz itibarıyla alınan fesih yasağına da değindi. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yeni düzenleme ile işsizlere ödenecek maaşın detaylarını aktardı.
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İşsize 2.862 lira maaş! Yeni sistem ile neler değişti? Son 3 yılda...
İşsize 2.862 lira maaş! Yeni sistem ile neler değişti? Son 3 yılda...
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