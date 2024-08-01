İsrail’in Lübnan ve İran suikastları piyasalara nasıl yansıdı?

İsrail’in Lübnan ve İran’daki suikastları piyasalara nasıl yansıdı? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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