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İsrail gazında rota Türkiye! Türkiye-İsrail ilişkisinde enerjinin rolü

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 09:39
Güncelleme:31.08.2023 09:39
Türkiye İsrail ilişkileri son dönemde pozitif yönde ilerliyor. Bu durumu konu alan Arap basını İsrail'in Türkiye planını yazdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımayı amaçladığını yazdı.
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