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İşe yerleştirmede rekor kırıldı! 200 bin barajı aşıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.10.2021 11:40
Bu yılın ilk ve ikinci çeyreğinde ihracat ve sanayinin lokomotifliğinde büyüme performansını sürdüren Türkiye, istihdamda da pandemi öncesine döndü. Sanayide ise pandemi öncesi 5.8 milyon olan 2020'nin martında 5.3 milyona gerileyen sanayi sektörü istihdamı ise, bu yılın temmuzunda 6 milyonu geçti. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.
İşe yerleştirmede rekor kırıldı! 200 bin barajı aşıldı
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