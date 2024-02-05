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İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 10:29
Enflasyon, Ocak 2024'te aylık bazda yüzde 6,70 oranında artarken yıllık bazda beklenti 64,86 olarak açıklandı. 12 aylık enflasyon ortalaması ocak ayında 54.72 oldu. İş yerlerinde kontratı bu ay olanlar bu orandan yenileyecek.
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