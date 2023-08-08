İş kuran gençler 3 yıl vergi ödemeyecek! İşte gençlere vergi desteğinin ayrıntıları

29 yaşını doldurmamış gençlere büyük imkan. İş kuran gençler 3 yıl vergi ödemeyecek. Bir yıl sigorta primi ödemeyecek. Sigorta desteği en az 55 bin lira olacak. Vergi desteği 150 bin lira olacak. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

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