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İş kuran gençler 3 yıl vergi ödemeyecek! İşte gençlere vergi desteğinin ayrıntıları

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 10:59
29 yaşını doldurmamış gençlere büyük imkan. İş kuran gençler 3 yıl vergi ödemeyecek. Bir yıl sigorta primi ödemeyecek. Sigorta desteği en az 55 bin lira olacak. Vergi desteği 150 bin lira olacak. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
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