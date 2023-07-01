01 Temmuz 2023, Cumartesi
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İş ilanları yüzde 35 oranında arttı! Seçim sonrası personel arayışında hareketlilik
İş ilanları seçim öncesine göre yüzde 35 arttı. Yeni Kabine'nin kurulmasıyla üretim ve yatırıma odaklanan şirketlerin personel arayışı hızlandı. En fazla arayış yüzde 70 ile üretim ve hizmet sektörlerinden geldi. Öte yandan Türkiye İş Kurumu da, yılın ilk altı aylık döneminde 584 bin kişinin istihdamına aracılık etti.