İş dünyası depremzedeler için seferber oldu

Türkiye'nin önde gelen şirketleri, depremzedeler için seferberlik başlattı. Binlerce gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olan iş dünyası kurulan konteyner kentlerde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye'nin önde gelen şirketleri, depremzedeler için seferberlik başlattı. Binlerce gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olan iş dünyası kurulan konteyner kentlerde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.