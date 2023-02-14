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İş dünyası depremzedeler için seferber oldu

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Giriş: 14.02.2023 07:28
Güncelleme:14.02.2023 07:29
Türkiye'nin önde gelen şirketleri, depremzedeler için seferberlik başlattı. Binlerce gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olan iş dünyası kurulan konteyner kentlerde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye'nin önde gelen şirketleri, depremzedeler için seferberlik başlattı. Binlerce gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olan iş dünyası kurulan konteyner kentlerde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
İş dünyası depremzedeler için seferber oldu
İş dünyası depremzedeler için seferber oldu
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