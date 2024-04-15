İran-İsrail gerilimi küresel ekonomiyi etkiler mi? Saldırılar piyasayı nasıl etkiledi?

Cumartesi gecesi İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı saldırılar piyasalarda tedirginliğe yol açtı. İran saldırıların bittiğini İsrail’in de sessiz karşılığı belirsizlik sürecini ortadan kaldırdı. Yaşanan duruma “danışıklı dövüş” yorumları yapılırken Türkiye’de bugün açılacak piyasaların gündemin sıcak başlığına ne cevap vereceği merak ediliyor. Peki İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı piyasaları nasıl etkiledi? Saldırı dünya piyasalarını nasıl etkiledi? Yatırımcı ne yapmalı? İran-İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkileyecek? Savaş gerilimi piyasalara nasıl yansıdı? Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Faruk Erdem, “Savaş zamanlarında ortaya bir belirsizlik çıkıyor ve insanlar böyle zamanlarda güvenli liman olan altına yöneliyor. Bizde tatilden dolayı piyasalar kapalıydı ve bugün açılış olacak. Burada panik satışı olmaması gerekiyor. Borsada geri çekilmeler görebiliriz. Şu anda son 4 günde yüzde 9 artmış bir borsa var. Ben de çok büyük bir panik satışı beklemiyorum. Küçük de olsa dolar kurunda bir yükseliş meydana geldi bu da altın fiyatlarını yukarı çekti. Kripto paralarda düşüş var oradan çıkanlar parasını altına götürüyor. Böyle bir hareketlilik göreceğiz. Türkiye’de toparlanma olacağını düşünüyorum. Altında yukarı yönlü hareketlilik vardı bu olaylar onu destekleyecektir.” dedi.

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