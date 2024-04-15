15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İran-İsrail gerilimi küresel ekonomiyi etkiler mi? Saldırılar piyasayı nasıl etkiledi?

İran-İsrail gerilimi küresel ekonomiyi etkiler mi? Saldırılar piyasayı nasıl etkiledi?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2024 09:55
Cumartesi gecesi İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı saldırılar piyasalarda tedirginliğe yol açtı. İran saldırıların bittiğini İsrail’in de sessiz karşılığı belirsizlik sürecini ortadan kaldırdı. Yaşanan duruma “danışıklı dövüş” yorumları yapılırken Türkiye’de bugün açılacak piyasaların gündemin sıcak başlığına ne cevap vereceği merak ediliyor. Peki İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı piyasaları nasıl etkiledi? Saldırı dünya piyasalarını nasıl etkiledi? Yatırımcı ne yapmalı? İran-İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkileyecek? Savaş gerilimi piyasalara nasıl yansıdı? Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Faruk Erdem, “Savaş zamanlarında ortaya bir belirsizlik çıkıyor ve insanlar böyle zamanlarda güvenli liman olan altına yöneliyor. Bizde tatilden dolayı piyasalar kapalıydı ve bugün açılış olacak. Burada panik satışı olmaması gerekiyor. Borsada geri çekilmeler görebiliriz. Şu anda son 4 günde yüzde 9 artmış bir borsa var. Ben de çok büyük bir panik satışı beklemiyorum. Küçük de olsa dolar kurunda bir yükseliş meydana geldi bu da altın fiyatlarını yukarı çekti. Kripto paralarda düşüş var oradan çıkanlar parasını altına götürüyor. Böyle bir hareketlilik göreceğiz. Türkiye’de toparlanma olacağını düşünüyorum. Altında yukarı yönlü hareketlilik vardı bu olaylar onu destekleyecektir.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Etiket isyanı! Elindeki ürün zamlandı
Etiket isyanı! Elindeki ürün zamlandı
Panik satış uyarsı! Aman dikkat
Panik satış uyarsı! Aman dikkat
Havale ve EFT yapanlar dikkat!
Havale ve EFT yapanlar dikkat!
SGK’dan prim iadesi alınır mı?
SGK'dan prim iadesi alınır mı?
Esnafın prim gün sayısı sabitlenecek mi?
Esnafın prim gün sayısı sabitlenecek mi?
Emekli-memur ne kadar zam alacak?
Emekli-memur ne kadar zam alacak?
Bayramda çalışanların mesai hesabı
Bayramda çalışanların mesai hesabı
Türkiye nerelerde petrol arıyor? 9 ilde seferberlik
Türkiye nerelerde petrol arıyor? 9 ilde seferberlik
Gram için rakam verdi: Bayram sonrası...
Gram için rakam verdi: Bayram sonrası...
’İsrail’e ihracat devam ediyor’ iddialarına yanıt
'İsrail'e ihracat devam ediyor' iddialarına yanıt
Devletin kasasında 15 milyar TL kaldı!
Devletin kasasında 15 milyar TL kaldı!
İş dünyası İsrail’e yaptırıma nasıl yaklaştı?
İş dünyası İsrail’e yaptırıma nasıl yaklaştı?
Daha Fazla Video Göster