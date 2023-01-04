iPhone üreticisi Apple çakıldı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına geriledi. Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.