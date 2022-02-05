İnternet ve e-Ticaret şikayette birinci sırada! 415 bin şikayet geldi

2021 yılında en çok internet aboneliği ve e-Ticaret alanlarından şikayet geldi. Pandemi ile birlikte artan online alışveriş şikayet alanlarınında ilk sırasında yer aldı. 415 bin 145 şikayet e-Ticaret alanında gelirken 322 bin 523 şikayet finans sektöründe için yapıldı. Finansı internet ve kargo izledi. Şikayetin en çok yapıldığı iller ise İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN