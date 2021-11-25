25 Kasım 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İnternet alışverişinde nelere dikkat edilmeli?
Son yıllarda internet üzerinden alışveriş yapmak yaygınlaştı. Daha ekonomik olduğunu düşünüyor olabiliriz ama internet alışverişinde alışveriş yapanları uzmanlar uyarıyor. Peki nelere dikkat etmeli? İşte güvenli internet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler…
-- ADRESİN DOĞRU OLDUĞUNDAN EMİN OLUNMALI
-- 3D GÜVENLİ ÖDEME YÖNTEMİ OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLMELİ
-- SİTENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ KONTROL EDİLMELİ
-- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ OKUNMALI
-- ÖDEMEDE SANAL KART BİLGİLERİ KULLANILMALI
-- İŞLEMLER KİŞİYE AİT CİHAZDAN YAPILMALI
-- PAROLA BELİRLİ ARALIKLARLA GÜNCELLENMELİ
-- SAHTE UYGULAMALARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI