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İnternet alışverişinde nelere dikkat edilmeli?

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Giriş: 25.11.2021 15:46
Son yıllarda internet üzerinden alışveriş yapmak yaygınlaştı. Daha ekonomik olduğunu düşünüyor olabiliriz ama internet alışverişinde alışveriş yapanları uzmanlar uyarıyor. Peki nelere dikkat etmeli? İşte güvenli internet alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler…

-- ADRESİN DOĞRU OLDUĞUNDAN EMİN OLUNMALI

-- 3D GÜVENLİ ÖDEME YÖNTEMİ OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLMELİ

-- SİTENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ KONTROL EDİLMELİ

-- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ OKUNMALI

-- ÖDEMEDE SANAL KART BİLGİLERİ KULLANILMALI

-- İŞLEMLER KİŞİYE AİT CİHAZDAN YAPILMALI

-- PAROLA BELİRLİ ARALIKLARLA GÜNCELLENMELİ

-- SAHTE UYGULAMALARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

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