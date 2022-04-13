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İngiltere’de esnaf enflasyondan şikayetçi! Ürünlerin fiyatı 2 kat arttı

A Haber
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Giriş: 13.04.2022 10:54
Küresel çapta artan enflasyon İngiltere'de de etkisini gösteriyor. Londra’daki Türk restoran sahipleri enflasyonun olumsuz etkilerini A Haber'e anlattı. 33 senedir İngiltere'de yaşayan restoran işletmecisi Hüseyin Akgün fiyatların ikiye katlandığını, 50 yıldır ülkede ikamet eden Zülfü Ağırbaş ise asıl pahalılığın İngiltere'de olduğunu belirtiyor. Türk esnaflar İngiltere'de işlerinin de kötü gittiğini söylüyor.
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