İngiltere’de esnaf enflasyondan şikayetçi! Ürünlerin fiyatı 2 kat arttı

Küresel çapta artan enflasyon İngiltere'de de etkisini gösteriyor. Londra’daki Türk restoran sahipleri enflasyonun olumsuz etkilerini A Haber'e anlattı. 33 senedir İngiltere'de yaşayan restoran işletmecisi Hüseyin Akgün fiyatların ikiye katlandığını, 50 yıldır ülkede ikamet eden Zülfü Ağırbaş ise asıl pahalılığın İngiltere'de olduğunu belirtiyor. Türk esnaflar İngiltere'de işlerinin de kötü gittiğini söylüyor.

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