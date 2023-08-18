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İngilizler rotayı Türkiye'ye çevirdi! En çok hangi turizm bölgelerini tercih ediyor?

A Haber
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Giriş: 18.08.2023 13:38
İngiliz turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi. 2024'te hedef 5 milyon İngiliz turist. Öte yandan Çin 6 ülkeye seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Türkiye'ye kısa zamanda 1 milyon turist gelmesi bekleniyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Engin Ceylan değerlendirdi.
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