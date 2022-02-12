İngiliz Financial Times’tan Türkiye analizi: Tüm korkuları boşa çıkardı

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, "Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı, en kötü korkuları bile boşa çıkardı" başlıklı bir analiz kaleme aldı. İngiliz gazete, yüksek kur nedeniyle Türk ekonomisinin çökebileceği iddialarına, "Daha önce de dolar iki lirayı aşarsa Türkiye çöker deniyordu" sözleriyle yanıt verdi.

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