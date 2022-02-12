12 Şubat 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İngiliz Financial Times’tan Türkiye analizi: Tüm korkuları boşa çıkardı
İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, "Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı, en kötü korkuları bile boşa çıkardı" başlıklı bir analiz kaleme aldı. İngiliz gazete, yüksek kur nedeniyle Türk ekonomisinin çökebileceği iddialarına, "Daha önce de dolar iki lirayı aşarsa Türkiye çöker deniyordu" sözleriyle yanıt verdi.