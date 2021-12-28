28 Aralık 2021, Salı
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İndirimler göstermelik mi? Marketler etiket düşüşü gizlemek için mahkeme kararı mı çıkardı?
Dolardaki şok düşüş sonrası marketlerden ardı ardına fiyatları aşağı yönde güncelleme açıklamaları geliyor. Ancak açıklanan yeni fiyatlar zincir marketlerin göstermelik indirimler yaptığını gösteriyor. Zincir marketler etiket düşüşünü gizlemek izin mahkeme kararı çıkardı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.