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İndirimler göstermelik mi? Marketler etiket düşüşü gizlemek için mahkeme kararı mı çıkardı?

A Haber
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Giriş: 28.12.2021 14:37
Dolardaki şok düşüş sonrası marketlerden ardı ardına fiyatları aşağı yönde güncelleme açıklamaları geliyor. Ancak açıklanan yeni fiyatlar zincir marketlerin göstermelik indirimler yaptığını gösteriyor. Zincir marketler etiket düşüşünü gizlemek izin mahkeme kararı çıkardı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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İndirimler göstermelik mi?
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