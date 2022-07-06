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İndirim yerine neden 'bindirim' geliyor? Aydın Ağaoğlu A Haber'de tepki gösterdi: Bu ahlaksızlığı istihbarat araştırmalı

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Giriş: 06.07.2022 22:18
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu. Asgari ücrete yapılan ara zam sonrası, marketlerin etiketlerde yaptıkları 'yukarı' yönlü değişikliklere tepki gösteren Ağaoğlu, meselenin 'ahlaksızlık' boyutuna ulaştığını vurguladı. Bu durumun istihbarat tarafından araştırılması gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Market mi yapıyor? Arkasındaki büyük toptancı mı yapıyor? Yoksa el birliğiyle mi yapılıyor? Bunların incelenmesi lazım." diye konuştu.
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