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“İndirim günleri” satış oyunu mu? İndirimler ne kadar gerçekçi? Etiket önce şişirilip sonra indiriliyor mu?

A Haber
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Giriş: 26.11.2022 12:53
Bugünlerde alışveriş merkezlerinde indirimler var. İndirim rakamları ne kadar gerçekçi? Fiyatlar önce şişirilip sonra mı indiriyor? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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