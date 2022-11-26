“İndirim günleri” satış oyunu mu? İndirimler ne kadar gerçekçi? Etiket önce şişirilip sonra indiriliyor mu?

Bugünlerde alışveriş merkezlerinde indirimler var. İndirim rakamları ne kadar gerçekçi? Fiyatlar önce şişirilip sonra mı indiriyor? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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