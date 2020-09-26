İncir ihracatında rekor artış! Hedef artık 60 milyon dolar

Taze incir ihracatında artış adeta rekor kırdı. Türkiye’nin yaklaşık 2 aylık dönemde yaş incir ihracatı 39 milyon doları geçti. Gelişmeleri A haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Ege Yaş Meyve Birlik Başkanı Hayretin Uçak anlattı. Hayretin Uçak bundan sonra hedefin 60 milyon dolar olduğunu ifade ederken pandemi döneminde çiftçiden desteklerini eksik etmeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teşekkür etti.