IMF’nın kuruluş yıldönümü! Türkiye’nin IMF kıskacında geçe yılları…

1944 yılında IMF yani Uluslararası Para Fonu kuruldu. Türkiye ise, 1947 yılında IMF'e üye oldu ve ilk borcunu 1958 yılında aldı. Türkiye 2013'te IMF'e olan borcunun son taksitini ödedi ve böylece bir ekonomik prangadan da kurtulmuş oldu. Bu süreçte Türkiye ve IMF arasında 19 stand-by anlaşması imzalandı. Peki IMF'li yıllarda neler yaşandı?

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