12 Ağustos 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İlk konut için destek sinyali
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün İstanbul’da finans temsilcileriyle buluştu. Yılmaz, orta vadeli programın eylül ayının ilk yarısında paylaşılacağını, öngörülebilirliğin arttığı bir ortama geçiş yapılacağını söyledi. İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceklerini belirti. Yılmaz, "TCMB ve BDDK’nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız." diye konuştu. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.