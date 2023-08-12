İlk konut için destek sinyali

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün İstanbul’da finans temsilcileriyle buluştu. Yılmaz, orta vadeli programın eylül ayının ilk yarısında paylaşılacağını, öngörülebilirliğin arttığı bir ortama geçiş yapılacağını söyledi. İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceklerini belirti. Yılmaz, "TCMB ve BDDK’nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız." diye konuştu.