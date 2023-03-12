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“İlk İş Yerim”de kura tarihi belli oldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2023 13:37
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "12 ilde 3 bin 106 işyeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz." dedi.
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